Le match de la saison

Le stade Oukil Ramdane sera le théâtre d’une affiche explosive, demain, à l’occasion de la 17e journée de la division honneur de Tizi-Ouzou.

Un choc au sommet qui opposera le dauphin, la JS Boukhalfa, au leader l’OS Moulediouane. Une confrontation d’un enjeu de grande importance entre deux équipes qui se présentent comme les favoris au titre cette saison Les Banlieusards de Tizi-Ouzou qui accusent cinq longueurs de retard sur leur invité du jour, auront une bonne occasion de réduire l’écart sur leur adversaire du jour. Une donne qui devrait faire pousser des ailes aux locaux qui feront tout pour enchainer un succès après celui ramené, lors de la précédente journée, chez le DC Boghni. Toutefois, la tâche ne sera pas facile pour les poulains du président Bouchakour qui ne sont pas partis pour passer un après-midi de tout repos face aux Oiseaux de Moulediouane qui voyagent plutôt bien et qui feront tout pour poursuivre leur marche en avant. Toujours dans le haut du tableau, l’US Azazga accueillera l’Etoile de Draâ El-Mizan dans un match qui semble à la portée des Unionistes. Pour sa part, le DC Boghni qui reste sur un revers à domicile face à la JSB, sera en appel à Tadmaït. Une virée plutôt risquée pour les Montagnards qui seront sans doute mis à rude épreuve par le FCT locale qui ne devrait pas laisser filer l’occasion d’ajouter les trois points dans sa besace. Un pactole qui permettrait aux hommes de Mezioudene de passer devant leur invité du jour et de s’accrocher au peloton de tête. De son côté, le CA Fréha qui reste sur une victoire hors de ses bases, recevra l’OC Azazga. Un adversaire qui n’arrive toujours pas à sortir la tête de l’eau et qui risque de laisser à nouveau des plumes ce vendredi. L’AC Yakouren et le CRB Mekla qui ont essuyé des revers lors de la précédente journée, n’auront pas d’autres choix ce week-end à l’occasion de la réception respectivement de la JSC Ouacifs et le FC Ouadhias. Des adversaires dont les locaux devraient se méfier, eux qui auront à faire à des équipes avides d’effacer leurs dernières performances subies à domicile. Enfin, la lanterne rouge, l’ASC Ouaguenoun, qui ne compte que deux points, en découdra avec l’ES Tigzirt au stade de Fréha. Un match que les hommes du président Kerkouche doivent impérativement gagner pour entretenir un mince espoir de se maintenir en division honneur. Mais la partie est loin d’être facile pour les jeunots de Belkhir qui doivent se surpasser pour éviter de se faire surclasser par les étoilés de Tigzirt qui affichent la bonne forme et qui comptent bien négocier au mieux cette sortie.

