La chaude explication du jour !

Le championnat de division d'honneur Béjaïa abordera, demain vendredi, sa 12e journée, avec au programme cinq rencontres avec des affiches intéressantes à suivre. Ainsi, en l'absence du co-leader, le SRB Tazmalt, exempt, tous les regards seront braqués vers le stade de Oued Ghir qui abritera un duel qui s'annonce passionnant. Celui-ci verra le chef de file l' US Soummam rendre visite à la coriace formation de l'AS Oued Ghir qui lutte pour son maintien. L'objectif des leaders unionistes est d'engranger les trois points mis en jeu, pour conforter leur position et agrandir leur écart sur ses poursuivants immédiats. Voilà, donc, une belle opportunité, pour empocher les trois points mis en jeu dans ce derby. Toutefois, restant sur un nul face au voisin, le CR Mellala, et en sa qualité de club recevant, l’AS Oued Ghir est capable poser des problèmes au visiteur et lui rappeler qu'un match n'est jamais gagné d'avance. En tout cas, les unionistes semblent conscients de la difficulté de leur mission et seul un résultat positif leur permettrait de poursuivre leur parcours dans la sérénité. De son coté, le SS Sidi Aich, qui a laissé filer deux précieux points vendredi passé face à un concurrent direct, en l’occurrence SRBT, tentera de se racheter devant son exigeant public en accueillant une frileuse formation du NB Taskriout qui, du moins sur papier, ne semble pas en mesure d’arrêter les diables rouges qui voudront bien rester collés aux basques du leader et, pourquoi pas, le déloger en cas de semi-échec de ce dernier à Oued Ghir. Toujours dans le haut de la hiérarchie de ce groupe, le RC Seddouk, qui a retrouvé sa verve après la belle performance réussie à Benallouache la semaine passée, tentera de continuer sur sa lancée en rendant visite à la formation du CRB Aokas. Cette dernière n’a pas encore dit son dernier mot dans ce groupe et devrait tout mettre en œuvre, pour marquer des points et éviter toute désagréable surprise. Là aussi, seuls les trois points arrangeraient les vert et noir s'ils veulent rester collés aux basques du leader. Voilà là, une superbe empoignade entre deux vieilles connaissances qui se respectent. L'autre grosse empoignade de cette journée est celle qui mettra aux prises le NC Béjaïa à la formation voisine de l'AS Taassast qui, restée sur un revers face aux seddoukois, tentera de récupérer les points perdus pour améliorer son rang. Seulement, les gars du Naceria, positionnés dans le ventre mou du classement, ne l'entendront pas de cette oreille, eux qui veulent s'offrir les trois points pour se rapprocher des équipes de tête. L'autre belle empoignade se déroulera à Barbacha et verra la formation de l’ARBB locale accueillir l'imprévisible formation du CRB Souk Tenine, dans un duel serré et indécis. Toutefois, l’équipe de l'ARBB part avec un avantage, au vu de la superbe forme qu’elle qu'affiche, contrairement aux littoraux, positionnés à la douzième place. En somme, l'on s'attend à des mouvements dans les deux parties du classement.

Zahir Ait Hamouda