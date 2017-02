Azazga face au leader

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

C’est la reprise du championnat de l’inter régions, groupe Centre-est. Les regards seront braqués sur le stade de Tirsathine qui abritera le choc de cette première journée de la phase retour entre la JS Azazga, qui se bat pour le maintien, et le leader, l’ES Ben Aknoun, qui vise l’accession en division nationale amateur. La JS Azazga qui a terminé la phase aller à la 11e place avec 15 points, est déterminée à réussir une deuxième moitié du championnat meilleure que la première, en quittant cette zone rouge rapidement pour éviter de revivre les cauchemars des deux précédentes saisons, où ils ont failli rétrograder en Régionale Une. Les poulains de Hocine Chikhi qui se sont bien préparés durant cette trêve hivernale, sont animés d’une grande volonté et ils effectueront, demain, leur dernier galop d’entraînement. Le coach aura l’aubaine d’apporter les derniers correctifs et de mettre en place son dispositif tactique, qui sera mis en exécution demain après-midi face à cette redoutable équipe de Ben Aknoun qui se présentera au stade de Tirsathine avec la nette ambition de repartir avec les trois points et de confirmer son statut de solide leader. Les Azazguis sont d’ores et déjà avertis et doivent prendre leurs précautions, pour éviter toute mauvaise surprise qui ne fera que compliquer leur situation au classement. Une victoire est impérative lors de cette première journée de la phase retour pour que la JS Azazga prenne confiance et puisse entrevoir la suite du parcours avec confiance et assurance.

A. M.