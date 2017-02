Draâ Ben Khedda en appel à Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

Le champion d’hiver de la Régionale 2, groupe A, l’USM Draâ Ben Khedda, reprend la compétition, ce week-end, avec le déroulement de la 16e journée. Les Ciel et Blanc seront en appel au stade Benallouache de Béjaïa pour affronter le Gouraya Béjaïa, une équipe qui a terminé la phase aller à la 9e place avec 19 points dans son compte. Les poulains de Nasser Zekri qui se sont bien préparés, en effectuant même un regroupement à l’hôtel les Deux Palmiers de Draâ Ben Khedda pendant deux semaines et qui ont disputé des matchs amicaux, se tiennent prêts pour cette deuxième moitié de la saison. Les Débékois ne veulent en aucun cas rater cette reprise, eux qui sont désormais menacés par le CRB Kherrata qui a réduit l’écart à deux points après sa victoire, avant-hier, lors du match retard face à l’ES Bir Ghbalou (1 - 0), et qui jouera face au CRB Isser ce samedi. Pour dire que la victoire est plus que vitale pour les coéquipiers de Nadir Benoufella, s’ils veulent vraiment garder leur fauteuil de leader. Mais les gars de Gouraya ne les entendent pas de cette oreille et veulent arracher la victoire pour remonter au classement. Pour les autres matchs de la journée, l’ES Bir Ghbalou jouera en déplacement chez l’OS El Kseur ce samedi, tandis que l’ES Draâ El Mizan tentera de rester à la 4e place lors de la réception du WR Bordj Ménaïel, demain après-midi, au stade Boumghar de Draâ El-Mizan en s’offrant la victoire. L’ERB Ouled Moussa accueillera l’ES Timezrit, tandis que la JS M’Chedallah donnera la réplique à l’USM Béjaïa dans une rencontre qui promet. C’est aussi le cas pour ce derby entre le MC Bouira et HC Aïn Bessem où la victoire est impérative pour les deux équipes. La lanterne rouge, l’Olympique Akbou, aura une mission difficile chez la JS Bordj Ménaïel qui n’a pas encore dit son dernier mot en championnat.

A. M.