RCB - MBB, un bon derby à suivre

Le championnat national 1 des seniors dames entamera, ce week-end, sa quinzième journée qui sera marquée par un intéressant derby béjaoui entre le RCB et le MBB ainsi que le match SVB - WAB. La salle omnisports de l’Opow de Béjaïa sera le théâtre, demain, d’une intéressante rencontre entre le RC Béjaïa et le MB Béjaïa, deux équipes qui se connaissent parfaitement et qui aspirent à réaliser de bons résultats lors de cette phase, afin de terminer le championnat à une place honorable. Le RCB qui a été battu par le grand GSP (3 - 1) lors de la dernière journée, n’aura pas la tâche facile devant le MBB qui occupe la 3ème place et qui est revenu avec une belle victoire de son dernier déplacement à Blida (3 - 0). Le public assistera sûrement à une rencontre très disputée où il sera difficile de se pronostiquer. Le NC Béjaïa, qui occupe la seconde place et qui a battu le SVB lors de la précédente journée (3 - 1), ne devrait pas trouver de soucis pour s’offrir un autre succès qui lui permettra de garder sa place de dauphin. Samedi prochain, la salle CSP d’El Kseur abritera un autre derby entre le Seddouk VB et le WA Béjaïa, deux équipes qui ont été battues lors de la précédente journée, le WAB à domicile par le NRC (3 - 0) alors que le SVB a été corrigée par le NCB, ce qui donne à ce match la qualité de revanche pour les deux teams. L’ASW Béjaïa qui a gagné à domicile devant le WAT (3 - 0), se rendra à Chlef pour affronter le NRC local, un match très difficile pour les Béjaouies qui doivent fournir beaucoup d’efforts pour espérer revenir avec un bon résultat. Signalons que le week-end prochain, le championnat sera forcé au repos et laissera place à dame coupe avec le déroulement des ¼ des finale.

Z. H.