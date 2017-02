«Prêts pour l’USMH»

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

L’arrière droit kabyle Saadi Redouani fait le point sur sa situation et parle de son avenir.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez repris tout récemment. Comment avez-vous trouvé l’équipe ?

Saadi Redouani : Dieu merci, le groupe travaille dans de bonnes conditions. Je suis très content et très heureux de rejoindre mon club après avoir pris part au championnat du monde militaire. Je m’entraîne avec mes coéquipiers pour préparer le match de ce jeudi (aujourd’hui ndlr) face à l’USMH.

Comment jugez-vous le parcours de l’équipe nationale militaire lors du championnat militaire ?

Notre parcours fut honorable, même si nous avons quitté la compétition en ¼ de finale. Nous avons fait un sans faute au premier tour. Nous avons bien résisté face à l’Egypte, mais nous avons été éliminés après prolongation.

Sinon, comment vous sentez-vous physiquement ?

Dieu merci, physiquement je me sens au top, en dépit du long voyage qu’on a effectué. Certes, j’ai raté la préparation avec mon club, toutefois on n’est pas restés inactifs. C’est pratiquement la même chose pour Raiah et Ferhani.

La reprise du championnat, c’est ce jeudi face à l’USMH…

C’est un match difficile et important pour les deux équipes. Mais nous voulons entamer cette phase retour par un bon résultat. Pour cela, nous ferons tout pour gagner face à l’USMH. Une victoire nous boostera pour le match de l’ESS et le match de la coupe de la CAF.

Vous semblez très optimiste ?

Notre parcours était décevant lors de la phase aller, nous sommes déterminés à être meilleurs lors de cette phase retour.

La JSK jouera sur trois fronts, pensez vous qu’elle en a les moyens ?

L’équipe a été renforcée par cinq nouveaux joueurs et inchaalah ils apporteront un plus sur le terrain.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi