«Il faut battre le CSC»

Pour leur ultime simulation avant d’affronter le CS Constantine, samedi en championnat, le MOB a battu en amical, avant-hier au stade OPOW, la modeste formation de Gouraya (1 - 0), grâce à une réalisation de Messaadia. «C’est toujours bien de s’imposer, cela donne plus de confiance, mais le plus important est de gagner samedi face au CSC», dira le buteur du jour. Après une longue trêve meublée de deux cycles de préparation, le premier à Béjaïa, axé essentiellement sur le volet physique, suivi d’un stage précompétitif de dix jours à Temouchent, ponctué par trois matches tests, voilà que le moment de vérité est arrivé. C’est le premier match des béjaouis pour cette phase retour après le report de leurs deux premiers matchs face à l’USM Alger et le DRB Tadjenant. C’est également le premier test pour l’entraineur Mohamed Henkoucheb. «Ce ne sera pas facile pour nous face à une équipe du CSC qui a renoué avec le succès, le week-end dernier, après une longue traversée du désert. Cependant, nous somme dans l’obligation de gagner, si nous voulons amorcer l’opération sauvetage», dira Ahmed Messadia qui retrouvera à l’occasion son ancienne équipe. Pour ce qui est de l’effectif, le technicien Henkouche ne pourra pas compter sur Ferhat, convalescent, alors que Yaya est incertain. Ce dernier, touché à la cuisse avec l’équipe nationale militaire, a été déjà épargné pour le match amical d’avant-hier. En ce qui concerne Boucherit, qui a été auditionné par la commission de discipline, avant-hier, dans la soirée ,Henkouche a affirmé qu’il ne sera pas retenu pour ce mach face au CSC.

Amine Kaci