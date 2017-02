Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Le Ghana croisera le fer, ce soir au stade de Franceville, en demi-finale, avec le Cameroun. Des retrouvailles entre les deux sélections, neuf ans après la mémorable demi-finale du 7 février 2008, au stade d’Accra au Ghana, où les Black Stars ont été éjectés de la compétition par les Lions Indomptables, devant leurs supporters et sur leurs bases. Une élimination qui est restée en travers de la gorge des Ghanéens, notamment Gyan et Ayew, qui n’oublient toujours pas le but inscrit par Alain Nkong à la 71’. Ce soir, ce sera donc un match de revanche pour les Black Star qui veulent s’offrir une 5e couronne africaine après celles remportées en 1963, 1965, 1978 et 1982. Ayant perdu la finale de 2015, les camarades de d’André Ayew comptent se rattraper en cette édition 2017 et sont déterminés à passer l’écueil des Lions Indomptables. Mais les Camerounais, emmenés par Hugo Broos et qui sont en train de monter en puissance dans cette CAN 2017 du Gabon, comptent perpétuer la tradition, en confirmant leur suprématie sur leurs homologues ghanéens. Ils veulent jouer la finale de cette 31e édition et remporter, eux aussi, leur 5e trophée africain. Les camarades de Zoua, qui n’ont pas disputé de finale depuis celle perdue en 2008 face aux Pharaons, sont armés d’une grande volonté pour se hisser à nouveau sur le toit de l’Afrique, en écartant tout d’abord de la compétition des Black Stars revanchards. La rencontre de ce soir sera dirigée par l’arbitre gambien Bakary Papa Gassama qui sera assisté par le Burundais Jean-Claude Birumushahu et le Soudanais Waleed Ahmed Ali. Le quatrième arbitre est Joshua Bondo du Botswana. Les Ghanéens prendront-ils leur revanche, ou le Cameroun perpétueront-ils la tradition ? On le saura ce soir. Nous y reviendrons…

A. M.