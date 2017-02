Egypte - Cameroun, les retrouvailles

Par DDK | Il ya 35 minutes | 64 lecture(s)

Comme en 2008, les deux sélections de l’égypte et du Cameroun se retrouvent en finale de cette CAN 2017 du Gabon.

Les Pharaons, absents lors des trois dernières éditions, sont revenus en force, surclassant tous leurs adversaires et en se frayant une place en finale, après avoir éjecté de la compétition, mercredi soir, à Libreville, les Etalons du Burkina Faso, en s’imposant aux tirs au but 4 à 3 après avoir terminé le temps réglementaire 1 à 1. Grâce au capitaine et vétéran Essam El Hadary, l’Egypte s’offre une neuvième finale dans son histoire et tentera de remporter ce trophée pour la 8e fois. Mohamed Salah a ouvert la marque, mais Aristide Bancé a réussi l’égalisation à la 73’. Au bout des 12mn, les deux sélections se séparent sur ce résultat de parité. Il a donc fallu recourir à la série fatidique des penaltys pour départager les deux sélections. La chance a finalement souri aux Pharaons qui vont affronter les Lions Indomptables qu’ils vont retrouver neuf ans après. Les Camerounais, dans l’autre demi-finale jouée avant-hier soir au stade de Franceville, ont réussi à éliminer les Black Stars du Ghana en s’imposant dans le temps réglementaire sur le score de 2 à 0. Deux buts inscrits à la 72’ par Ngadeu, puis à la 90+3’ par Bassogog. Les poulains d’Hugo Broos croiseront le fer avec les Egyptiens, demain soir, à Libreville, avec la nette ambition de prendre leur revanche de la défaite concédée en finale de la CAN 2008 au Ghana. Mais les Pharaons comptent confirmer leur suprématie sur les Lions Indomptables qu’ils ont battus en finale de la CAN 1986 (0 à 0, 5/4 aux TAB) et 2008 (1 à 0), en réussissant la passe de trois.

Ce soir, le match de la 3e place

Avant la grande finale prévue demain soir, il y aura la petite finale qui opposera, ce soir, à Port Gentil, le Burkina Faso au Ghana. Un match pour la troisième place et les deux sélections tenteront de se consoler avec cette petite finale et entrer à la maison avec le devoir accompli. Certes, les Burkinabés comme les Ghanéens auraient souhaité se frayer une place en finale, mais encore une fois, leurs bêtes noires respectives, l’Egypte et le Cameroun, ont pris le meilleur sur eux en demi-finales. Les Etalons sont décidés à arracher la victoire et s’offrir cette 3e place, mais ce ne sera pas facile, car en face, les camarades d’André Ayew ne veulent pas, eux non plus, rentrer bredouilles au bercail.

