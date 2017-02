Par DDK | Il ya 36 minutes | 67 lecture(s)

Le championnat de la régionale I reprendra ses droits cet après-midi avec le déroulement de la première journée de la phase retour. Une journée favorable au leader le MB Bouira qui caracole en tête avec sept points d’écart sur les quatre dauphins, la JS Tixéraine qui est son invité du jour, l’ES Azeffoun, la JS Akbou et l’E Sour El Ghozlane. Les Bouiris qui ont le vent en poupe et qui se sont bien préparés durant cette trêve accueilleront au stade Said Bourouba de Bouira la JS Tixéraine. Avec le soutien de leur public et l’avantage du terrain, les Bouiris ne comptent pas rater cette reprise du championnat, en empochant les trois points, pour creuser l’écart ou maintenir leur avance, du moment que l’ES Azeffoun qui revient en force, affrontera la lanterne rouge, le CB Sidi Moussa et n’aura pas de difficulté pour s’imposer. Alors que l’E Sour El Ghozlane et la JS Akbou seront en appel chez l’IR Birmandreis et le WB Saoula. Le CRB Bordj El Kiffan et le NR Dely Ibrahim qui restent en contact avec les équipes du haut du tableau, croiseront le fer avec leurs homologues de l’ESM Boudouaou et la JS Tichy.

Défaite interdite pour le CRB Tizi-Ouzou et l’O Tizi-Rached

Les deux équipes de la wilaya de Tizi-Ouzou le CRBTO et l’Olympique Tizi-Rached sont condamnées à s’imposer cet après-midi pour éviter de se compliquer la tâche dans le classement, surtout qu’elles sont les deux à être menacées de relégation en régionale deux. Certes avec un degré moindre pour les Communards de Tizi Ouzou, mais en football tout peut arriver. Les poulains de Dries Abdellah doivent faire le plein à domicile, en commençant par ce match de cet après-midi face au NR Bouchaoui où la victoire est plus que vitale. C’est le cas pour les Olympiens de Tizi Rached qui auront à effectuer un périlleux déplacement, chez l’EC Oued Smar. Un match difficile, mais l’O Tizi Rached qui négocie bien ses déplacements, est capable de revenir à la maison avec un résultat positif qui lui permettra de souffler un peu et de voir le bout du tunnel. L’erreur n’est pas permise pour les Olympiens qui occupent l’avant dernière place, et ils doivent s’imposer pour entretenir l’espoir du maintien.

A.M.