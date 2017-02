Deux rencontres à grand enjeu

Par DDK | Il ya 35 minutes | 62 lecture(s)

En plus des cinq rencontres programmées hier (vendredi), la douzième journée propose deux autres affiches qui sont très intéressantes à suivre. La première concernera la formation de la JS Ighil Ouazzoug qui accueillera, cet après-midi, le CSPC Béjaïa dans un duel important pour les banlieusards bougiotes. Certes sur le papier, les gars de la JSIO semblent mieux lotis pour arracher les trois points du match et se rapprocher un peu plus du leader qui ne les devance que de deux longueurs, mais en face, les gars de la protection civile ne seront pas une proie facile à dévorer, eux qui occupent un rang paisible dans le ventre mou du classement. Soit une chaude empoignade qui sera d'un enjeu important, notamment pour la JSIO. De son côté, la formation de la JSB, logée à la toute dernière place, sera en mission difficile chez elle à Benallouache face au CR Mellala, qui n’est pas totalement à l’abri et qui demeure capable de créer des problèmes à cette imprévisible formation de la JSB. Soit un duel à six points qui s'annonce passionnant et indécis.

Zahir Ait Hamouda