Le choc du jour !

Par DDK | Il ya 35 minutes | 46 lecture(s)

Tous les regards seront braqués cet après-midi sur le stade d'Akfadou qui abritera l’une des grosses affiches du jour et qui verra l'incontournable leader, la JSBAmizour, affronter son dauphin, l’OCA local, dans un duel chaud et serré. Pour les premiers nommés, en l'occurrence les Amizouriens, qui mènent le bal depuis l’entame du championnat, le plus important est de négocier positivement cette sortie pour consolider leur solide fauteuil de leader et par la même poursuivre leur parcours en toute quiétude. Seulement, force est de constater que leur mission s'annonce délicate face à un onze d'Akfadou qui reste l'une de ces formations capables de mener la vie dure au leader. Voilà donc, ce qui nous promet une confrontation palpitante et indécise avec la place de leadership en jeu. Toujours dans le haut de la hiérarchie de ce groupe, l'un des dauphins, à savoir l'US Beni Mansour sera lui aussi sur des charbons ardents puisqu’il ira affronter la JSB Tamridjet qui aura une mission de rachat devant son public. C'est dire donc que cette jolie empoignade s'annonce toute aussi passionnante qu’intéressante à suivre, avec toutefois un léger avantage aux gars de Beni-Mansour qui miseront sur les trois points et attendre un éventuel semi échec du leader pour s’emparer seuls du trône.

Zahir Ait Hamouda