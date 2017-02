Le match de la saison !

Par DDK | Il ya 35 minutes | 44 lecture(s)

Le stade 1er Novembre de Tizi-Ouzou sera le théâtre d’une chaude empoignade, cet après-midi à partir de 14h, entre L’US Béni Douala et le RC Kouba, deux prétendants en puissance à l’accession en ligue 2 mobilis.

Cette rencontre, entrant dans le cadre de la 16e journée du championnat de division nationale amateur, groupe centre, revêt une extrême importance pour les Lions d’Ath Douala, lesquels ne veulent, en aucun cas, la louper quel que soit le prix à payer. Les dirigeants de l’US Béni Douala, à leur tête Hocine Ammam, le staff technique, les joueurs, ainsi que les supporters des quatre coins de la wilaya sont tous concernés et promettent de faire tout leur possible, chacun à sa façon, pour contribuer à la victoire de l’US Béni Douala cet après-midi. Les camarades de Achour, qui ont réussi un match nul à Reghaia face au NARBR, sont, ainsi, décidés à arracher la victoire pour détrôner les Koubéens et reprendre leur envol en championnat et rester surtout, dans la course à la montée en Ligue 2 Mobilis. Le match sera très serré et ça va se jouer sur de petits détails. Rien n’a été laissé au hasard par le coach Nait Abbas et compagnie, qui disent avoir étudié, comme il se doit, les points forts et faibles de l’équipe du RCK, victorieuse lors de la précédente journée devant l’IB Lakhdaria. En somme, la victoire est le seul mot d’ordre des joueurs de l’US Béni Douala, qui attendent de pied ferme leurs hôtes de cette 16e journée, pour les déloger du fauteuil du leader qu’ils comptent récupérer, après l’avoir a perdu il y a une semaine de ça.

Massi Boufatis