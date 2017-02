«Le RC Kouba n’a rien à espérer»

Par DDK | Il ya 35 minutes | 41 lecture(s)

L’attaquant Hadj Kaci Mohamed Kamel est animé d’une grande volonté et promet de marquer face au RCK cet après-midi. «On affrontera une équipe qui joue l’accession et on fera tout pour la déloger de cette première place, qu’on a perdue la semaine dernière. La victoire est impérative et on n’a pas le droit de rater ce rendez-vous. L’équipe du RC Kouba est la bienvenue à Tizi-Ouzou, mais elle retournera bredouille, car les trois points resteront au stade 1er Novembre». Et de conclure :«Si j’aurais la chance de jouer face au RCK, je décevrai pas et je marquerai Inchallah. C’est promis !».

Propos recueillis par M. B.