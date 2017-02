Fergani candidat à sa propre succession

Par DDK | Il ya 37 minutes | 47 lecture(s)

L’Amicale des anciens internationaux de football (AAIF) tiendra son assemblée générale élective aujourd’hui. L’AGE est prévue à 9h, au parc zoologique de Ben Aknoun. C’est ce que nous a déclaré, hier matin, le président sortant Ali Fergani et qui est d’ailleurs candidat à sa propre succession : «L’assemblée élective est prévue pour demain samedi, à la salle du restaurant du parc zoologique de Ben Aknoun. J’ai déjà déposé mon dossier de candidature. Il y a une commission qui est chargée du recueil de candidatures. S’il y a d’autres candidats, même le jour du vote, il n’y aura aucun souci». Il ajoutera : «Nous sommes là pour servir le sport roi dans notre pays, honorer et venir en aide aux anciens internationaux algériens qui ont beaucoup donné pour le football algérien sur le plan national et international». D’après nos sources, un autre candidat a déposé son dossier. Il s’agit de l’ancien joueur de la JSK Boukadoum.

A.M.