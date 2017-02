Ca se complique !

Par DDK | Il ya 36 minutes | 54 lecture(s)

La JSK a raté son premier match de la phase retour, en s’inclinant face à l’USMH, avant-hier, au stade de Mohamadia, un but à zéro.

Ayant misé sur un bon résultat pour bien débuter cette phase retour, l’équipe est finalement revenue bredouille de son déplacement à El Harrach. Les joueurs de Boualem Charef ont bien mérité leur succès. En plus de l’erreur défensive qui a provoqué le penalty pour l’USMH, l’efficacité était, une nouvelle fois, absente côté Canaris. Même le penalty sifflé dans les arrêts de jeu a été raté par la nouvelle recrue, Mehdi Benaldjia. Celui-ci a de son propre chef décidé de tirer le penalty, alors que c’est Boulaouidet qui était chargé de le faire. Une initiative qui avait irrité le désormais ex- coach Hidoussi (il a été limogé hier en milieu de journée, voir papier ci-dessous. Cette défaite vient compliquer un peu plus la situation de la JSK au classement général. En effet, l’équipe n’a que 16 points et elle est menacée de relégation. Les supporters sont au comble du désespoir. Ils se sont adressés avec colère aux joueurs, leur demandant de mouiller le maillot.

Face à l’ESS, le match à ne pas rater

Après cette défaite face à l’USMH, les kabyles n’auront pas d’autres choix que de battre l’ESS lors de la prochaine journée. Ce match, programmé pour mardi prochain au stade du 1er novembre, sera décisif pour la suite du parcours. Une victoire permettra aux Canaris de souffler alors qu’un faux pas sera synonyme de déscente aux enfers. C’est dire que le coach qui viendra prendre la place de Hidoussi aura tout à reprendre de zéro. à commencer par battre l’ESS (Si nomination intervient d’ici-là) avant d’affronter Monrovia CB, le 10 février, en coupe de la CAF.

M. L.