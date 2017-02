Le coach Hidoussi limogé hier !

Par DDK | Il ya 36 minutes | 66 lecture(s)

C’est désormais officiel: Hidoussi n’est plus l’entraîneur de la JSK. La décision tranchée par la direction du club, réunie en urgence en matinée après la défaite concédée à El Harrach, lui a été signifié en milieu d’après- midi, hier. Du coup, il s’est abstenu d’assurer la séance de réccupération prévue en fin d’après-midi. Le Tunisien a sans doute senti le désamour s’installer autour de lui bien avant. En effet, précédant l’annonce de son limogeage par la direction du club, le coach tunisien avoue de son côté avoir aussi songé à quitter la JSK suite à la défaite concédée face à l’USMH. «J’ai pensé à démissionner après la défaite, mais je me suis ravisé et j’ai décidé de continuer ma mission et d’aider la JSK dans ces moments difficiles. D’importants rendez-vous attendent l’équipe dans les prochains jours particulièrement», expliquait-il.

«Plusieurs facteurs nous ont joué un mauvais tour»

Le coach kabyle a parlé de certains faits qui, à ses yeux, ont joué contre ses joueurs au cours du match de l’USMH. «Je sais que nous pouvons faire mieux que ça. Mais les joueurs manquent de concentration et donnent beaucoup de balles à l’adversaire. C’est un problème. Nous avons été obligés de faire jouer les militaires et ces derniers étaient fatigués après avoir passé une journée debout. Tout était contre nous lors de ce match», a regretté le coach kabyle.

«Certaines nouvelles recrues sont prêtes, d’autres non»

Sur le rendement des nouvelles recrues, Hidoussi dira : «Certains éléments sont prêts mais d’autres pas encore. On doit les préparer». Tout en assumant le résultat de la rencontre, Hidoussi a affirmé qu’en tant que coach, il a fait ce qu’il fallait : «Les joueurs se sont donnés à fond sur le terrain, mais la chance n’était pas de notre côté. Un penalty à la 13ème minute et un autre à la 94ème. Que puis-je y faire ? J’ai fait les changements, nous avons dominé, nous nous sommes créé des occasions, mais nous n’avons pas marqué».

«Je demande pardon à nos supporters»

Très déçu, le coach kabyle regrette : “Nous demandons pardon à nos supporters venus en masse pour nous soutenir”. Il est à noter que la JSK jouera son prochain match face à l’ESS mardi. Et une chose est sûre, ce ne sera pas sous la houlette de Hidoussi.

Propos recueillis par M. L.