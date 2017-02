«Je ne savais pas qu’il y avait un tireur désigné»

Par DDK | Il ya 35 minutes | 49 lecture(s)

Benaldjia est désigné du doigt pour avoir pris l’initiative d’exécuter le pénalty raté.

La Dépêche de Kabylie : Vous commencez par une défaite face à l’USMH…

Mehdi Benaldjia : Cette défaite nous fait très mal. Nous avons pourtant dominé notre adversaire, en nous créant plusieurs occasions. Mais la chance n’était pas de notre côté. Nous nous en excusons auprès de nos supporters.

Sur le plan individuel, comment jugez-vous votre rendement ?

En toute modestie, j’estime que j’étais bon. J’ai fourni une belle prestation. Mais le penalty que j’ai raté a tout gâché. Je demande pardon à toute l’équipe et aux supporters pour avoir raté ce penalty.

Apparement c’est à Boulaouidet de tirer les penaltys et que vous l’avez fait sans être désigné...

Tout d’abord, je tiens à vous préciser que je n’étais pas au courant qu’il y avait un tireur de penalty attitré. Personne ne m’en a informé avant le match. C’est d’ailleurs à Boulaouidet que j’ai demandé à le tirer et il m’a donné le ballon. Nous sommes un groupe uni et notre seul souci est de tirer la JSK vers le haut.

Redoutez-vous une sanction ?

La JSK est un grand club et j’accepte ses règles.

Après ce faux pas face à l’USMH, la victoire sera impérative face à l’ESS…

Exactement. La victoire est vitale Nous devons préparer ce match convenablement et nous ferons tout pour le gagner. Nous ferons tout pour dédier la victoire à nos supporters.

Le fait de jouer trois jours seulement après l’USMH ne risque-t-il pas d’avoir des répercussions négatives sur le plan physique ?

Nous devons faire des sacrifices car notre seul souci est que la JSK réalise de bons résultats. Nous ferons tout pour cela, nous tenterons d’être à la hauteur dans les différentes compétitions.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi