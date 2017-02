Impérative victoire pour le MOB

Par DDK | Il ya 36 minutes | 51 lecture(s)

L’heure de vérité est arrivée. Le MOB jouera son premier match de la phase retour cet après-midi, en recevant le CS Constantine. Les officiels béjaouis, qui ont beaucoup investi durant le mecato pour mettre en place une équipe capable de relever le défi et pouvoir assurer le maintien, voudraient voir tous leurs efforts traduits par une victoire face aux Constantinois. Outre l’installation d’un nouvel entraîneur avec l’arrivée de Mohamed Henkouche, il y a eu aussi l’arrivée de cinq nouveaux joueurs et pour couronner le tout, la direction vient tout juste de régulariser les joueurs sur le plan financier pour les motiver davantage. «On doit faire le plein à domicile et tenter de glaner quelques points à l’extérieur si on veut assurer le maintien», dira l’attaquant Boulemdais. Les Béjaouis qui sont deniers au classement avec 11 points ne peuvent se permettre un faux pas à domicile. Les protégés de l’entraîneur Henkouche, qui sera à son premier test à la barre technique des Crabes, sont déterminés à se surpasser pour l’emporter mais ils doivent se méfier des Constantinois, drivés par un certain Amrani qui connait assez bien le MOB pour l’avoir entrainé pendant eux saisons. Les camarades du revenant Khadir seront toutefois soutenus par leurs fans qui retrouveront à l’occasion les bancs du stade OPOW, après avoir purgé les quatre matches à huis clos infligés au club bédjaoui par la tutelle. Ce sera un apport considérable pour les Vert et Noir.

Amine Kaci