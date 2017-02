La faillite de Gouraya !

Par DDK | Il ya 46 minutes | 44 lecture(s)

La rencontre qui devait opposer le leader de la régionale 2, groupe A, l’USM Draâ Ben Khedda, au Gouraya Béjaïa au stade Benallouache, avant-hier vendredi, n’a finalement pas eu lieu.

La raison c’est que l’équipe locale a grandement failli. Elle s’est présentée au stade sans son soigneur et l’arbitre de la rencontre, après avoir attendu le quart d’heure réglementaire, a sifflé la fin de la rencontre, tout en signalant dans son rapport sur la feuille de match, l’absence du soigneur. C’est donc à la ligue régionale de statuer sur ce cas, et qui va certainement donner gain de match sur tapis vert pour les Ciel et blanc, avec un 3 à 0 comme le stipule la réglementation. Ce qui va donc permettre à l’USMDBK de prendre le large à cinq points du CRB Kherrata qui devait jouer hier samedi chez le CRB Isser un adversaire menacé de relégation et à huit points de l’ES Bir Ghbalou qui devait jouer aussi hier en déplacement face à l’OS El Kseur. Avec aussi huit points d’écart sur la JS Bordj Menaiel qui a compliqué la situation de la lanterne rouge, l’Olympique Akbou, en s’imposant 2 à 0. Dans le haut du tableau toujours, l’ES Draâ El Mizan s’est contentée d’un nul de deux buts partout contre le WR Bordj Ménaïel. La JS M’Chedallah a pris le meilleur sur l’USM Béjaia sur le score de 5 à 3, alors que l’ERB Ouled Moussa a eu le dernier mot sur l’ES Timezrit en s’imposant 1 à 0. Le derby entre le MC Bouira et le HC Ain Bessam s’est achevé sur le score de parité d’un but partout. Pour rappel, les deux derniers matchs de la journée étaient prévus pour hier samedi, avec CRB Isser-CRB Kherrata et OS El Kseur-ES Bir Ghbalou.

A. M.