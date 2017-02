«Le médecin nous avait pourtant assuré de sa venue»

Par DDK | Il ya 47 minutes | 30 lecture(s)

La rencontre entrant dans le cadre de la seizième journée, soit la première du retour et qui devait opposer Gouraya club de Béjaïa au leader actuel de cette régionale 2, soit l'USMDBK, n'a finalement pas eu lieu en raison de l'absence du médecin de l'équipe locale à l'heure du match. Passé le quart d'heure réglementaire comme le stipule le règlement, l'arbitre a rempli la feuille de match appliquant ainsi la loi qui stipule en pareil cas la perte du match pour le club recevant en plus de la défalcation de trois points à son compteur. Ainsi, Gouraya totaliserait seize (16) points et se trouve désormais concernée par la relégation. Contacté par nos soins, le vice président et porte-parole du club a dégagé toute responsabilité des dirigeants et a tenu à affirmer que les responsables ont avisé le médecin bien avant l'heure du match et que ce dernier les a rassurés qu'il serait présent au rendez vous. Cette affaire ne serait certainement pas du goût des clubs concernés par la montée à l'instar du CRBKherrata, ou encore l'ESBIr Ghbalou. Une chose est sûre, la formation débékoise engrangerait trois points supplémentaires à son capital et totaliserait trente huit (38) points.

Zahir Ait Hamouda