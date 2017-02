Azazga se révolte face au leader !

Par DDK | Il ya 47 minutes | 41 lecture(s)

Quelle belle victoire que celle réalisée avant-hier vendredi, au stade Tirsathine d’Azazga, par la JSA locale face au leader l’ES Ben Aknoun. En effet, les Azazguis n’ont pas fait dans le détail en s’offrant le leader et avec un large succès de 3 à 0. Les capés de Hocine Chikhi et Ahmed Fergane sont parvenus à trouver le chemin des filets à la 30’ par Agheles Tahar. Après la pause-citron, les Rouge et noir sont revenus à la charge et parviennent à doubler la mise par l’entremise de Kessali Hamza à la 65’. Continuant dans leur pressing, les Azazguis réussissent le hold-up en inscrivant le troisième but de la partie à la 80’ sur une réalisation signée par Khettab Adel. Une vraie démonstration de force des Rouge et noir qui entament cette phase retour en force et avec panache, en s’offrant le leader du championnat de la régionale une et peuvent désormais entrevoir la suite du parcours sous de bons auspices et avec beaucoup d’assurance et de confiance. Pour les autres matchs de cette 16e journée, le FC Bir El Arch s’est imposé deux buts à un face au CRB Ain Djasser, tandis que le CA Kouba s’est contenté d’un nul vierge à domicile face à l’AS Bordj Ghedir. Le MB Hassi Messaoud a eu le dernier mot en battant 1à 0 sont invité du jour, le CRB Ouled Djellal, alors que le WA Rouiba s’est imposé 2 à 1 devant le HAC Hydra.

A. M.