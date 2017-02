Entre connaissances !

Par DDK | Il ya 47 minutes | 29 lecture(s)

L’heure de vérité est arrivée ! Et ce soir, à Libreville, au stade de l’Amitié, sera connu le nouveau champion d’Afrique, successeur de la Côte d’Ivoire.

L’égypte et le Cameroun se retrouvent à nouveau en finale de la CAN, après celles disputées en 1986 et en 2008, et qui ont souri les deux aux Pharaons. L’histoire se répète entre les deux sélections détentrices respectivement de sept et quatre trophées. Les poulains de Cuper viseront le huitième titre africain, tandis que les Lions Indomptables tenteront de mettre fin à la suprématie des Egyptiens et de s’offrir leur cinquième couronne africaine. Les téléspectateurs et les amoureux de la balle ronde dans le continent et même à travers le monde, suivront avec beaucoup d’attention ce choc des Titans qui mettra aux prises deux ténors du football africain. Le Cameroun refait surface et se qualifie en finale après neuf longues années d’attente, mais cette fois, avec l’ambition d’effacer cette défaite concédée en 2008 face à ces mêmes égyptiens. Mais ces derniers ne comptent pas leur laisser cette occasion et promettent de réussir la passe de trois contre les Lions Indomptables drivés par le Belge Hugo Broos qui a su comment former un groupe soudé, solide et solidaire. Absents lors des trois dernières CAN (2012, 2013 et 2015) après avoir réussi trois sacres consécutifs (2006, 2008 et 2010), les camarades du vétéran et capitaine Essam El Hadary reviennent par la grande porte et se frayent une place en finale de cette CAN du Gabon, avec l'ambition de renouer avec les consécrations africaines. Mais les Lions Indomptables eux aussi, qui ne se sont pas qualifiés aux CAN 2012 et 2013 et qui ont quitté la compétition dès son premier tour en 2015, veulent renouer avec le titre africain ce soir, et en mettant fin à la guigne qui les poursuit contre les Pharaons, leur bête noire. La bataille tactique sera au rendez-vous entre Hector Cuper (égypte) et Hugo Broos (Cameroun). Mais l’aspect psychologique aura aussi son importance et l’équipe la mieux préparée et la plus concentrée sur son sujet aura le dernier mot. Maintenant reste à savoir qui du Cameroun ou de l’Egypte succèdera aux Ivoiriens vainqueurs de la 30e édition en 2015 contre le Ghana ?

A. M.