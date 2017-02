«On croit encore à l’objectif tracé !»

Par DDK | Il ya 45 minutes | 36 lecture(s)

Après deux défaites de suite ayant plongé l’équipe dans le doute, les joueurs de la JSMB ont réussi, avant-hier, à se ressaisir de la plus belle des manières en atomisant, avec l’art et la manière, le WA Boufarik par un net (3 - 0). L’attaquant Rebouh s’est illustré par un doublé lors de cette confrontation (22’ et 48’). Le troisième but de la rencontre a été inscrit par le défenseur du WAB, Hanni, contre son camp (34’). En somme, c’est un succès qui a été acquis grâce à une grande solidarité sur le terrain de la part des joueurs de la JSMB ayant réalisé l’une de leurs meilleures prestations de la saison. Ils ont, surtout, réussi à redonner le sourire aux supporters du club. Cette victoire, très importante pour la suite du parcours, est venue au bon moment pour les Vert et Rouge qui ont repris du coup leur place de dauphin du groupe, avec 31 points, après l’avoir perdue il ya deux semaines. Il faut, aussi, dire que même les résultats de cette 19e journée ont été à leur avantage, puisque le CABBA, qui occupait la seconde place au classement, a perdu avant-hier sur son terrain face à l’ASMO (1 - 2). Commentant la performance de son équipe à l’issue du match, le coach en chef béjaoui, Younes Ifticene, a déclaré notamment : «Je tiens à féliciter mes joueurs pour leur rendement sur le terrain, avec à la clé cette belle victoire qui nous a permis de nous remettre en selle. Aujourd’hui, il fallait bien se racheter après deux défaites de suite. Cela me réjouit bien évidemment et me donne le droit d’aspirer à un avenir plutôt radieux pour mon équipe. En d’autres termes, le chemin menant vers l’accession sera encore rude, mais on continuera à se battre, pour atteindre notre objectif tracé.»

B Ouari