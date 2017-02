La 33e édition en hommage à Bachir Belkacem

Par DDK | Il ya 45 minutes | 42 lecture(s)

La 33ème édition du challenge international du cross country Cherdioui Saïd aura lieu samedi 25 du mois en cours, à Fréha, sur un parcours plat. La ligue d’athlétisme de Tizi-Ouzou veut, à travers cet événement sportif, rendre un hommage à son ancien 1er vice président, Bachir Belkacem, décédé en 2014 à l’âge de 46 ans suite à une crise cardiaque lors des préparatifs de la 30ème édition du cross-country «Said Cherdioui». L’accueil des délégations se fera au niveau du stade de Tirsatine d’Azazga vendredi 24 février. Le retrait des dossards s’effectuera le jour d’accueil, soit vendredi 24 février, ou le samedi 25 février, avant 8h15. La participation est ouverte à tout athlète licencié au cours de la saison 2016-2017. Le programme des courses débutera à 8h30 et s’achèvera à 11h30. Toutes les catégories prendront part à cette compétition, a-ton appris d’une source proche de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi-Ouzou. Pour rappel, le chalenge ’’Cherdioui Said’’ est une compétition qui a vu sa naissance en 1978. Cette manifestation porte le nom de celui que la population de Tizi-Ouzou appelle communément ‘’Ammi Saïd’’, et considère comme un homme honorable. C’est le père de l’athlétisme et le pionnier du sport populaire dans la région de Tizi-Ouzou. Il a formé beaucoup de jeunes qu’il a repérés parmi les collégiens et ceux qui habitaient la compagne. Il arrivait chaque fois à placer quelques-uns de ces athlètes aux premières places. Il est à noter que la date de cette 33e édition a été fixée auparavant pour le 21 janvier dernier, mais elle été reportée en raison des intempéries qu’a connues la wilaya de Tizi-Ouzou ces dernières semaines.

Rachid A.