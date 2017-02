Hidoussi refuse de résilier son contrat

Par DDK | Il ya 46 minutes | 53 lecture(s)

Comme annoncé sur ces colonnes, la direction kabyle a limogé le coach Sofiane Hidoussi avant-hier, suite à la défaite concédée face à l’USMH, jeudi passé, au stade de Mohamadia.

Cependant, le président Hannachi et son bras droit Malik Azlef ont rencontré, hier matin, le technicien tunisien au siège de la JSK pour la résiliation du contrat. C’est ce qu’on croit savoir d’une source crédible. Or, les deux parties n’ont pas trouvé un terrain d’entente sur le plan financier et Hidoussi a refusé, de ce fait, de résilier son contrat. Selon toujours notre source, la proposition des dirigeants kabyles était loin de ce qu’a demandé Hidoussi pour résilier son contrat. Ainsi, le coach kabyle ne compte pas quitter la JSK gratuitement. Ayant mal accepté la manière avec laquelle il a été viré, le coach kabyle ne compte pas se taire sur ses droits. Donc, le Tunisien ne compte pas résilier son contrat tant qu’il n’est pas indemnisé comme le stipule la réglementation, vu que ce sont les dirigeants de la JSK qui ont décidé de le limoger. Par ailleurs et vu que ses négociations avec les responsables kabyles n’ont pas abouti lors de la réunion d’hier, Hidoussi compte saisir la commission de résolution des litiges de la FAF et également la FIFA pour réclamer ses droits. Le technicien tunisien a chargé, en effet, son avocat de suivre les démarches nécessaires pour qu’il ait ses droits chez les instances citées. C’est ce qu’on croit savoir d’une source autorisée. Notre source a précisé aussi que Hidoussi n’a pas souhaité arriver là, mais c’est le seul moyen qui lui reste après l’échec des négociations avec les responsables kabyles hier. Ainsi, si une solution n’est pas trouvée dans les prochaines heures, la JSK risque d’avoir affaire à la FIFA si Hidoussi sollicite officiellement cette instance.

M. L.