Azeffoun veut réduire l’écart

Par DDK | Il ya 47 minutes | 56 lecture(s)

L’ES Azeffoun ne veut pas abdiquer et continue sa série de victoires. Pour cette reprise du championnat de la Régionale 1, les Marins ont réussi l’essentiel en empochant les points mis en jeu, face à la lanterne rouge, le CB Sidi Moussa, en s’imposant deux buts à un.

Une victoire qui leur de s’offrir la 2e place, derrière le leader, le MB Bouira, large vainqueur devant la JS Tixéraine (3 - 0). L’écart est de sept points entre le MB Bouira et son dauphin, l’ES Azeffoun, mais il reste une série de 15 matchs à disputer avant le baisser du rideau de cette saison 2016-2017. Les coéquipiers de Karim Aït Aider ne perdent pas espoir de détrôner les Bouiris, malgré la difficulté de la tâche. La JS Tichy a réussi à rebondir en s’imposant devant le NR Delly Ibrahim sur le score de 2 à 0 et s’éloigne de la zone rouge. C’est le cas pour le CRB Tizi-Ouzou qui a pris le meilleur sur le NR Bouchaoui en s’imposant 3 à 1 et respire un peu. Ce qui n’est pas le cas pour l’Olympique Tizi Rached, qui continue d’accumuler les échecs en s’inclinant en déplacement 3 à 1 face à l’EC Oued Smar. Du travail attend le nouveau coach Chabane Meftah qui tentera de sauver l’OTR de la relégation. La JS Akbou a laissé des plumes face au WB Saoula en s’inclinant 1 à 0, tandis que l’E Sour El Ghozlane a arraché un précieux point en tenant en échec l’IR Bir Mourad Raïs (0 - 0). Enfin, le CRB Bordj El Kiffan a eu le dernier mot en battant (2 - 0) son invité du jour, l’ESM Boudouaou.

A. M.