Le leader indétrônable

Que dire de cette douzième journée en division honneur Béjaïa si ce n’est que les résultats enregistrés ont été plus ou moins conformes à la logique et qu'aucun fait marquant n'a été constaté du moins concernant le haut de la hiérarchie. À commencer par l'imperturbable leader unioniste qui a engrangé trois points supplémentaires à son actif après avoir réussi à l'emporter sans difficultés chez l’AS Oued Ghir qui luttait pour le maintien dans ce palier. De ce fait, l’US Soummam consolide son fauteuil de leader en maintenant son avance d’une longueur sur son dauphin, le SS Sidi Aïch qui a réalisé lui aussi une bonne opération en empochant les trois points mis en jeu dans le duel face au NB Taskriout qui n’a pas tenu le coup face à la furia des Diables Rouges. Du coup, les protégés du duo Mazri-Amaouche confortent leur rang dans le haut du podium. L'autre sérieux client pour la montée, la JS Ighil Ouazzoug, a, contre toute attente, laissé filer deux points précieux en concédant un piètre nul face à la fougueuse formation des Pompiers qu’on disait dans ces mêmes colonnes qu’elle restait capable de poser des problèmes aux Banlieusards. De ce fait, la JS Ighil Ouazzoug reste figée au quatrième rang mais à une seule unité du leader. Parmi les outsiders de ce groupe, la formation du RC Seddouk qui se débat dans une crise aiguë a été la grande perdante de la journée en concédant un revers chez les Littoraux du CRB Aokas qui se voient propulsés au cinquième rang en compagnie de leur malheureux adversaire du jour. Dans le bas de la hiérarchie de ce groupe, on retiendra le nul imposé par l’AS Taassast à la coriace formation du NCB. De son côté, le CRB Souk Tenine a créé la véritable surprise en allant étriller de fort belle manière l’ARB Barbacha qui pourtant restait sur une belle dynamique, soit trois points qui constituent une véritable bouffée d’oxygène pour les littoraux dans la perspective du maintien. Enfin, la lanterne rouge, la JS Béjaïa a attendu la douzième journée pour signer sa première victoire de la saison après avoir pris le meilleur sur son voisin du CR Mellala. Un succès qui redonnera plus de confiance à cette formation de la JSB. Du coup, les quatre équipes du bas du tableau font du sur place au classement de cette division d'honneur. En somme, c’est une journée riche en enseignements du moins pour la seconde moitié du classement.

Zahir Ait Aamouda