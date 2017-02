La belle affaire d’Amizour

Par DDK | Il ya 48 minutes | 56 lecture(s)

Dans ce palier, la meilleure opération est à mettre à l'actif du leader amizourien qui est allé damer le pion à son dauphin et non moins poursuivant principal, l'OC Akfadou, dans le big match de cette journée. Du coup, la JSBA aura réussi un double cou : consolider son fauteuil et prendre une petite option sur son rival et adversaire du jour. De son côté, l'autre dauphin, l'US Beni Mansour, a laissé filer deux points précieux en se contentant du nul ramené de son lointain déplacement chez la JSB Tameridjet. Un point qui permet aux gars de Beni Mansour de rester à la troisième loge du podium. L'autre belle opération a été réalisée par le CRB Aït R'zine vainqueur à domicile face à la lanterne rouge le CA Sidi Ayad. Un succès qui propulse les représentants d'Ath Abbas au rang de dauphin, puisqu'au même moment le WA Felden en sa qualité de postulant sérieux à la montée a été accroché chez lui en terre akboucienne par une vaillante formation du BC El Kseur. Du coup, les banlieusards d'Akbou se contenteront de cette troisième place en compagnie de l'USBM.

Zahir Aït Hamouda