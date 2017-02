Le WA Béjaïa, à un point du maintien !

Par DDK | Il ya 47 minutes | 61 lecture(s)

La quinzième journée du championnat de la nationale 1 des seniors dames, qui s’est déroulée le week-end passé, n’a pas apporté des changements au sommet du classement. En effet, les équipes composant le trio de tête ont toutes réalisé des succès, tandis que le WAB a gagné son derby contre le SVB et se rapproche, ainsi, davantage du maintien. l’ASWB, quant à lui, est revenu avec une belle victoire de Chlef devant le NRC. Le NC Béjaïa n’a pas trouvé de difficultés pour battre la modeste formation de l’ASV Blida, sur le score de 3/0 (25/11, 25/17 et 25/14). Cette victoire maintient les capées de Malek Allab à la seconde place, en compagnie du MB Béjaïa. Quant à ce dernier, il a gagné son derby béjaoui devant le RC Béjaïa sur le score de 3/1 (25/21, 23/25, 10/25 et 17/25). Les filles de Halim Henni ont bien réagi après la perte du premier set en gérant, convenablement, le reste de la partie. Le WA Béjaïa, qui a affronté à la salle d’El Kseur le Seddouk VB, n’a pas raté l’occasion pour ajouter 2 autres points à son compteur, en gagnant la partie sur le score de 3/2 (22/25, 23/25,25/16, 25/22 et 10/15). Une victoire qui leur assure le maintien à 99% : il ne leur qu’un petit point pour assurer leur place en division 1. La formation de l’ASW Béjaïa a réalisé, elle aussi, une belle affaire en revenant de son déplacement de Chlef avec une belle victoire devant la formation du NRC, sur le score de 3/1 (23/25, 18/25, 25/18 et 18/25). Un succès qui remontent les Béjaouis à la 4e place du classement général. Signalons que le championnat sera au repos le week-end prochain et laissera place aux ¼ de finale de la coupe d’Algérie.

Z. H.