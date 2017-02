Ould Ali montre la porte de sortie à Raouraoua

Par DDK | Il ya 48 minutes | 139 lecture(s)

Le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, qui se targuait, du moins il le sous-entendait, d’être resté à la tête de la plus haute instance du football par «respect» à des personnes qui le lui auraient demandé, devra désormais trouver bien d’autres arguments pour se défendre.

En effet la dernière sortie du ministre de la jeunesse et des sports, M. Ould Ali, qui ne l’a pas du tout ménagé, sonne comme une mise au point claire si ce n’est d’un désaveu d’en haut, le priant carrément et on ne peu plus claire de «partir !». Le premier responsable du secteur de la jeunesse et des sports a qualifié le parcours de l’équipe nationale à la CAN 2017 de «catastrophique» et son élimination d’ «humiliante», en pointant du doigt logiquement, comme seul responsable, le président de la FAF, Mohamed Raouraoua : «Un président de la fédération qui n’a pas donné de résultats doit partir», a-t-il déclaré, ajoutant : «Si j’étais à sa place je démissionnerais de mon poste. Il doit aussi présenter des excuses au public algérien. Il n’a gagné ni titre, ni médaille, (…) il n’a pas à donner de leçons, il doit partir». L’heure semble avoir sonné pour Raouraoua de quitter l’instance fédérale et de laisser place à quelqu’un d’autre, surtout que la prochaine assemblée élective de la FAF est prévue pour le mois de mars. Les jours de Raouraoua sont bel et bien comptés à la tête de l’instance fédérale. Pour rappel, Ould Ali s’exprimait en marge de sa visite dans la wilaya d’Alger lors de laquelle il a procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures sportives dont le stade d'athlétisme de Bordj el Kiffan et la salle OMS d'Ouled Chebel. Lors de cette visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministre qui était accompagné du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a indiqué que son secteur a bénéficié de plusieurs infrastructures sportives importantes qui viendront renforcer les structures déjà existantes dans la capitale. A Bordj el Kiffan, le ministre de la Jeunesse et des Sports a inauguré le stade d'athlétisme d'une capacité d'accueil de 1700 places, une enceinte dotée d'une piste de dix couloirs, d'un terrain en gazon naturel, d'une salle de contrôle antidopage et de huit vestiaires avec un total de 160 douches. Les travaux de réalisation du stade d'athlétisme de Bordj El Kiffan, confiés à une entreprise publique, ont coûté au trésors public la somme de 333 millions DA. "C'est la deuxième structure spécialisée en athlétisme après celle du Complexe Mohamed-Boudiaf. Elle permettra aux 70 clubs que compte Alger de s'entraîner dans les meilleures conditions possibles.", a indiqué Ould Ali. Le ministre a procédé, lors de sa visite également, à l'inauguration de la salle OMS d'Ouled Chebel, implantée dans la cité Chaïbia sur une superficie de 3000 m². Une enveloppe financière de 210 millions DA a été allouée à cette opération qui concerne dans son ensemble l'étude, la réalisation et l'équipement de cette structure destinée à abriter quatre disciplines (basket-ball, handball, volley-ball et arts-martiaux). Cette salle omnisports comporte, entre autres, une tribune destinée aux officiels, aux invités d'honneur et à la presse, six vestiaires et d'autres installations. Le secteur de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger a été renforcé également par un terrain de proximité à Kaâ Sour dans la commune de la Casbah, d'un montant global de 40 millions DA. A Sidi-M'hamed, le ministre a inspecté les travaux de réalisation d'une piscine semi-olympique pour un coût de 430 millions DA. Il également posé la première pierre pour la réalisation de la piscine semi-olympique d'Eucalyptus dont le montant avoisine les 427 millions DA. Dans le secteur de la Jeunesse, Ould Ali a inauguré la maison de jeune de Bentalha d'un montant de 70 millions DA, avant de visiter celle de Bab Ezzouar qui a connu un total réaménagement

A. M et agence