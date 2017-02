Le ratage de l’US Béni Douala

Par DDK | Il ya 47 minutes | 71 lecture(s)

En accueillant au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, avant-hier, son concurrent direct pour l’accession en ligue 2 Mobilis, l’US Béni Douala n’a pas su comment négocier ce virage, en se contentant d’un nul de 0 à 0. Un résultat qui est resté en travers de la gorge des dirigeants, du staff technique et des supporters, car il y avait de la place pour une victoire. Les coéquipiers de Wassim Noura ont raté des occasions en or, surtout en première mi-temps. Les visiteurs bien en place ont su comment gérer la rencontre, en annihilant toutes les tentatives des poulains de Naït Abbas. Les camarades de Metref étaient plus concentrés sur leur sujet, contrairement aux joueurs de l’USBD qui étaient pressés de marquer, ce qui s’est répercuté négativement sur leur rendement collectif. Malgré les changements opérés en seconde période avec l’entrée de Kamel Mohamed Hadj Kaci, le score ne changera pas et il est resté 0 à 0 jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Cela dit, le parcours reste encore long et rien n’est encore joué, du moment que l’écart n’est que d’un petit point entre le RCK et l’USBD. L’US Oued Amizour pour sa part est allée chercher un précieux point en déplacement, chez le MB Rouissat, en faisant deux buts partout. L’équipe pointe à la 4e place avec 25 points et à cinq longueurs du leader, le RC Kouba.

A. M.