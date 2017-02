La colère des supporters !

Par DDK | Il ya 47 minutes | 81 lecture(s)

Le MOB, qui s’est fixé l’objectif de renouer avec le succès pour son premier match de cette phase retour en recevant le CSC, avant-hier, a été accroché et concède du coup deux précieux points. Ce résultat pourrait avoir de lourdes conséquences lors du décompte final. Les crabes, qui ont montré des signes de flottement en défense dès l’entame de la partie, ont pris un but dès la 8e minute par Belameiri. La charnière centrale, composée de Lakhdari et de la nouvelle recrue Bouchema, manquait de complémentarité et de cohésion. C’était l’affolement total à chaque alerte constantinoise. Cela dit et durant cette première mi-temps, il n’y avait pas que la défense qui était hors champ. En effet, la composante du MOB, avec trois nouveaux joueurs comme titulaires, Benali, Bouchema et Boucherit, avait du mal à trouver l’équilibre entre les trois compartiments. Les protégés de Henkouche étaient incapables de porter le danger dans le camp adverse. Le but égalisateur, inscrit par Lakhdari (43’), est venu, d’ailleurs, d’une balle arrêtée. Au retour des vestiaires, les Bedjaouis ont affiché de meilleures intentions et l’expulsion de Belameiri (55’), du côté adverse, était une opportunité à saisir, pour asseoir leur domination. Certes les camarades du rentrant Yaya ont fait un effort supplémentaire et ont réussi à se procurer des occasions de buts, mais ils se sont fait surprendre par un deuxième but de Kouadio (66’), laissé libre au premier poteau. L’inévitable Messadia a réussi à égaliser, sur un centre de Boulemdais à la 72’, mais les vert et noir, pourtant soutenus par leurs nombreux supporters qui étaient de retour au stade après avoir purgé les quatre matchs à huis clos, n’ont pas pu l’emporter et laissent, ainsi, filer une opportunité de prendre deux points supplémentaires. Les Béjaouis ont eu, donc, une fois de plus, du mal à s’extirper de la dernière place au classement. Notons que les officiels du club, dirigeants et entraîneurs, ont refusé de s’exprimer à la fin du match. Ils ont quitté les vestiaires pour remonter dans le bus sous escorte. Il y avait une centaine de supporters à leur attente dans le parking, venus exprimer leur déception et colère. Enfin, les crabes, qui reprendront du service cet après-midi, disposent d’une semaine pour apporter les correctifs nécessaires avant d’affronter le CRB, le week-end prochain.

Amine Kaci