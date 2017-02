«J’ai quitté sous la menace»

Par DDK | Il ya 48 minutes | 96 lecture(s)

Le coach Hidoussi a refusé, hier encore, de résilier son contrat avec la JSK. N’ayant pas trouvé un accord financier avec la direction du club, le coach tunisien a refusé d’apposer sa signature.

Réflexion faite, les dirigeants kabyles auraient alors reconsidéré leur décision de le limoger et ont songé à le maintenir comme entraîneur. Cependant, le Tunisien n’a pas dirigé la séance d’entraînement d’hier matin effectuée par l’équipe au stade du 1er novembre. Joint par nos soins, il dira: «Je suis présentement au consulat de mon pays à Alger. Ce matin, je me suis présenté au stade pour diriger la séance, mais on m’a menacé à l’entrée du stade, alors j’ai décidé de quitter les lieux, contraint et forcé». Interrogé sur ses intentions, le technicien tunisien a affirmé qu’il avait saisi la FAF et qu’il allait saisir la FIFA pour faire valoir ses droits : «J’ai déposé mon contrat à la FAF et je saisirai aussi la FIFA pour être rétabli dans mes droits», a ajouté le coach kabyle.

Il rentrera en Tunisie aujourd’hui

Par ailleurs, on croit savoir que le coach Hidoussi ralliera son pays aujourd’hui. Pendant ce temps, c’est le coach adjoint Monaim Kherroubi qui a dirigé la séance d’entraînement d’hier.

