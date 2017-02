«On doit battre l’ESS»

Par DDK | Il ya 48 minutes | 72 lecture(s)

Pour l’arrière gauche kabyle Houari Ferhani, la victoire est impérative pour son équipe demain face à l’ESS.

La Dépêche de Kabylie : Comment préparez-vous le match de demain face à l’ESS ?

Houari Ferhani : Ce rendez-vous est très important pour nous et nous devons bien le négocier. Nous sommes dans une situation peu confortable au classement général et nous devons réagir pour améliorer notre position. La défaite face à El Harrach nous a fait très mal car on méritait un sort meilleur lors de cette confrontation. La chance nous a tourné le dos et nous avons perdu ce match.

Comment voyez-vous cette rencontre ?

C’est un match difficile qui nous attend face à l’ESS. Cependant, nous sommes condamnés à gagner cette partie et nous n’avons pas d’autre choix que de glaner le gain du match. Nous sommes dans une situation délicate, donc nous devons gagner ce match pour améliorer notre situation. On fera tout pour sortir victorieux pour continuer la suite du parcours dans de bonnes conditions.

Après cette rencontre, votre club disputera le match de la coupe de la CAF face au Monrovia…

Honnêtement, nous ne pensons pas à la coupe de la CAF car ce qui nous intéresse c’est le championnat. Le club est dans une situation difficile et notre seul objectif est d’améliorer notre situation en enregistrant de bons résultats. Autre chose vient au second degré.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi