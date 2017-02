«Je ne peux pas revenir, j’ai d’autres obligations»

Par DDK | Il ya 48 minutes | 83 lecture(s)

L’ex-international algérien et ex-coach de la JSK, Moussa Saib, met fin aux rumeurs le donnant de retour au club pour pallier le départ de Hidoussi, en déclarant avant-hier sur la chaine Berbère TV: «Pour des raisons personnelles, je ne peux pas prendre l’équipe en ce moment. Je ne peux pas me libérer, car je suis engagé dans plusieurs projets et je m’en excuse auprès des supporters kabyles». Moussa Saib a tenu à souhaiter bon courage à son ancienne équipe et il dit croire en les capacités de ce groupe de rebondir et de tirer la JSK vers le haut : «Je ne peux imaginer la JSK dans les divisions inférieures. Je reste confiant que les grands clubs ne meurent jamais et que la JSK reviendra en force lors des prochaines journées». Voilà donc qui met fin aux spéculations quant à son éventuel retour à la tête du staff technique Canari.

A. M.