Le bilan non-adopté !

La formation du RC Seddouk a tenu une assemblée générale extraordinaire, le week-end dernier, dans la grande salle du siège de l’APC.

Une foule record a assisté à cet événement qui n’est autre que l’adoption du bilan moral et financier pour la saison 2016. D’autres problèmes liés au fonctionnement du club ont été débattus. Concernant justement le bilan, le comité du RCS composé d’un directoire n’a pu l’adopter et ce en raison du quorum non atteint (présence de moins d’un tiers de l’assemblée). Par la suite, le président du directoire, en l’occurrence Djamel Kebbi a lancé un véritable SOS à cette foule impressionnante venue assister à cette AGE. Il a tenu à informer que le club n’est plus en mesure de poursuivre l’activité et ce en l’absence de subventions étatiques. À ce sujet, il a tenu à faire savoir que la somme de 1340 000 DA (134 millions de centimes) représentant la subvention qui devait être allouée au club pour la saison 2016 n’a pu rentrer dans les caisses. Un retard dans la procédure administrative et certainement un blocage du compte du club pour une histoire de dette antérieure non épongée seraient à l’origine de cet imbroglio. Après un débat houleux et des interventions parfois musclées de la part des amoureux du club, le président a lancé un dernier appel de secours pour éviter le scénario catastrophique qui pourrait mener au retrait de l’équipe. Gageons que la sagesse prévaudra pour que la solution idoine soit trouvée et ce, pour permettre à ce mythique club de la vallée connu pour son école de formation qui a enfanté des grands joueurs à l’instar des Kadi, Ouchetla, Bennacer, Ait Meddour, Msili, pour ne citer que ceux là, de poursuivre son activité et d’atteindre les objectifs qu’il s’est assignés.

Le coach Didine Benslimane dédramatise la dernière défaite

Sur le plan sportif, malgré la dernière défaite à Aokas, le premier responsable technique du RC Seddouk, Didine Benslimane, affiche bonne mine et demeure confiant quant aux capacités de sa formation de retrouver rapidement son meilleur niveau. «Cette défaite ne va pas influer sur le moral du groupe. D’aucuns ont dû constater la manière avec laquelle on a perdu. On a évolué avec une équipe composée essentiellement de jeunes joueurs manquant terriblement d’expérience. Et puis, n’oubliez pas que notre ligne avant a été affaiblie par l’absence de quelques éléments clés, auquel il faut ajouter tous les problèmes financiers dont souffre le club, sans oublier l'arbitrage qui nous a été défavorable avec des décisions parfois injustes allant jusqu’à distribuer des cartons gratuits envers des éléments clés de l’équipe», se plaint-il. «Pour tout cela, je dirai qu’une défaite comme celle-là ne peut pas être une référence pour jauger les capacités de l’équipe».

Zahir Ait Hamouda