Assi Youcef sort la grande artillerie

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

Battu pour la première fois depuis le début de saison lors de la précédente journée, le leader du groupe A, à savoir l’ES Assi Youcef, est allé se racheter de fort belle manière hors de ses bases en assommant le FC Ait Zaim chez lui (0 - 4). Grâce à ce large succès, les jeunots de Cheballah conservent leur sept longueurs d’avance sur leur deux poursuivants immédiats, à savoir la JS Tadmaït et l’AC Aïn Zaouïa, qui se sont imposés respectivement devant l’ES Nath Irathen et l’O M’Kira. Dans le groupe B, le coude à coude entre l’O Nath Yirathen le RC Betrouna continue. En effet, les olympiens ont, facilement, disposé de la JS Sid Ali Bounab, alors que le RC Betrouna est allé gagner à Béni Douala devant le FC Ighil El Mal. Deux victoires qui permettent aux deux équipes de garder les commandes au classement. Toujours dans le haut du tableau, le derby qui a opposé l’US Tala Athmane au CS Oumlil s’est soldé par un score de parité. Ce résultat qui profite au duo de tête qui creuse un peu plus l’écart. Dans le groupe C, le grand bénéficiaire de la journée est évidement l’ES Sikh Oumeddour qui est revenu avec les trois points de son déplacement chez la JS Tala Tgana. Un résultat des plus probants, d’autant plus que leur poursuivant immédiat, le HC Azazga, a enregistré sa deuxième défaite de suite face à l’US Timizart. Une défaite qui permet à l’Olympique Taourirt Mokrane, qui a écrasé l’US Djemaâ Saharidj, de se propulser à la deuxième place.

S. K.