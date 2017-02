Rachid Merabet nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

C'est la saignée des entraîneurs dans plusieurs clubs de la wilaya en divisions honneur et pré-honneur. Les exemples ne manquent pas, avec le FC Tadmaït qui a nommé Mohamed Merabet à la place de Rachid Meziane et Bahlouli, Said Aberkane qui a été désigné coach du FC Aït Zaim. Le DC Boghni qui a fait appel à Akli Tazekrit qui a quitté l'ES Draâ El-Mizan, qui a récupéré, à son tour, Rachid Sahraoui qui a démissionné de l'Etoile Draâ El-Mizan. La JS Boukhalfa qui a commencé la saison avec Salah Ali Ahmed s'est séparée des services de ce dernier avant la fin de la phase aller. Et c'est Mohamed Zidane qui a assuré l'intérim, avant que le président Ramdane Bouchakour ne fasse appel à un technicien connu dans la région. Les dirigeants de la JS Boukhalfa ont jeté leur dévolu sur Rachid Merabet qui a déjà dirigé, par le passé, la JS Tadmaït, l'USM Draâ Ben Khedda, Sidi Daoud et autres. Le nouveau coach a entamé son travail et il a assuré son premier match face au DC Boghni en arrachant une belle victoire de 3 à 0 à Boghni, avant d'être accroché, avant-hier vendredi, au stade Oukil Ramdane par l'OS Moulediouane en faisant 0 à 0. Rachid Merabet tentera de jouer à fond ses chances pour l'accession en Régionale 2.

Massi Boufatis