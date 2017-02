Cap sur l’ASM Oran

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

Les joueurs de la JSMB, qui ont bénéficié d’une journée de repos au lendemain de leur précieux succès engrangé at home contre le WA Boufarik (3 - 0), ont repris du service dans l’après-midi d’avant-hier sous la houlette du staff technique, pour entamer les préparatifs du prochain match de la 20e journée en déplacement face à l’ASM Oran. Une reprise qui s’est effectuée, faut-il le signaler, dans une ambiance détendue et en présence de tout les joueurs, y compris le milieu Mourad Zerrouki qui ne s’est contenté, toutefois, que de quelques tours de piste en attendant de réintégrer le groupe sous peu. En outre, le staff technique béjaoui, qui a prévu d’augmenter la charge de travail pour hier, lundi, devait mettre, aussi, à profit le test amical contre Gouraya de Béjaïa, pour donner du temps de jeu aux joueurs n’ayant pas pris part au dernier match contre le WAB, pour se dégourdir les jambes. Le coach en chef, Younes Ifticene, qui a montré toute sa satisfaction après la brillante victoire acquise au détriment du WAB, qui a permis à son équipe de se réapproprier le podium, misera, sans doute, beaucoup sur ce nouvel état d’esprit caractérisant tout le groupe, pour préparer de la meilleure manière le rendez-vous de ce vendredi contre l’ASMO. Les Béjaouis (2es, 31 points), qui seront attendus au tournant par des Oranais qui ne sont désormais qu’à six points du podium, auront encore trois jours devant eux pour mettre en place leur stratégie avec pour seul mot d’ordre, celui de confirmer leur regain de santé contre la formation oranaise, pour rester dans le peloton de tête le plus longtemps possible.

B Ouari