«La phase retour sera difficile»

Le Mouloudia de Bouira qui a profité de la trêve hivernale, en programmant un stage bloqué de six jours à Sétif avec au final une joute amicale face à l’ES Sétif. «La préparation s’est très bien déroulée. La venue du préparateur physique Hamdani a apporté un plus à l’équipe. Il fait un très bon travail. Aujourd’hui, je présume que les joueurs sont dans une excellente forme physique. Malheureusement, il y a ce sempiternel problème financier qui perdure et qui risque de tout remettre en cause», dira le président du doyen des clubs de Bouira, Hamadi Nordine. Néanmoins, poursuit-il, «je regrette qu’aucun responsable n’est venu nous voir lors de la trêve pour nous encourager et motiver les joueurs. N’oubliez pas que nous avons terminé la phase aller leader dans l’ensemble des catégories (U15, U17, U21 et en séniors). La phase retour sera très difficile pour nous tous. Nos adversaires ne nous feront pas de cadeaux. L’équipe a plus que jamais besoin d’aides et de soutien», conclut amèrement Hamadi.

A. M’hena