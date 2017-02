«Je suis prêt à revenir, à condition…»

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

Aït Djoudi, actuellement coach de Khouribga (Championnat Marocain de 1ère division), se dit prêt à revenir pour secourir le club de son cœur, mais sous condition.

La Dépêche de Kabylie : Quelles sont vos nouvelles ?

Azzedine Aït Djoudi : Dieu merci je suis bien et en bonne santé et rien ne me manque au Maroc, avec mon actuel club de Khouribga.

La JSK ne va pas bien. Vous-êtes sans doute au fait des nouvelles ?

Que voulez-vous que je vous dise, c’est vraiment inquiétant et désolant de voir ce grand club dans une telle situation. La JSK est née pour jouer les premiers rôles et les titres et pas pour le maintien. C’est une situation difficile que traverse la JSK cette saison et il faut vraiment une mobilisation de tous pour sauver ce symbole de la Kabylie.

Après la défaite face à l’USM El Harrach, la direction a décidé de limoger le Tunisien Sofiane Hidoussi…

Il y a des dirigeants et s’ils ont jugé juste de mettre fin à la relation de travail avec cet entraîneur, ils ont leurs raisons. La JSK est dans une situation difficile au classement avec uniquement 16 points. Espérons seulement que le successeur de Hidoussi parviendra à provoquer le déclic tant attendu, car il y a un groupe en place capable de refaire surface.

Ces derniers jours on a évoqué dans l’entourage du club votre retour, qu’en dites-vous ?

Jusqu’à l’heure où je vous parle (hier après-midi, ndlr), personne de la direction ne m’a appelé. Sauf qu’il y a des amoureux du club et des supporters qui ont souhaité mon retour. Et je suis très honoré par ces marques de sympathie.

Êtes-vous prêt à revenir si les dirigeants vous contactent ?

On n’en est pas encore là. Il faut tout d’abord attendre un contact officiel de la direction pour en parler.

Cela veut dire que pour le principe vous êtes disposé ?

Tout à fait, je suis prêt à revenir à la JSK, mais à condition que le club de Khouribga soit dédommagé de trois mois de salaire, déjà. C’est l’indemnité de mon départ. Après, si je dois revenir, c’est pour un contrat de longue durée et pas uniquement pour finir la saison. Je veux sauver le club mais aussi continuer l’aventure avec carte blanche dans le recrutement à l’intersaison, pour bien préparer la saison d’après. Il faut que l’objectif soit de replacer le club en haut et non juste éviter la relégation.

Prêt donc à dépasser le coup de froid avec Hannachi qui a suivi votre dernier départ ?

Pour l’intérêt de la JSK, nous devons mettre de côté nos différents, car le club est vraiment dans le besoin et il n’y a que ses enfants qui peuvent le tirer de cette mauvaise situation.

Un mot pour conclure…

Je profite de cette occasion pour souhaiter bonne chance à l’équipe pour le match d’aujourd’hui face à l’ESS. L’équipe a grandement besoin aussi des supporters qui doivent se mobiliser pour faire bloc derrière.

Entretien réalisé par Aomar Moussi