Les raisons d’une énième démission annoncée de Hassissene

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Le président démissionnaire Farid Hassissene reste toujours confiné dans le silence, se refusant à tout commentaire. Cela dit, il semble qu’il y a du nouveau quant aux véritables raisons qu’il l’aurait poussé à songer à démissionner. Le président Hassissene a déposé une plainte contre «X», hier, au niveau du commissariat. Il aurait été agressé par deux individus à l’entrée des vestiaires, à la fin du match, samedi dernier. Dans sa déposition, selon une source, il affirme qu’il s’agit «de deux individus» mais qu’il ignore s’ils sont des supporters ou des stadiers, précise notre source. Choqué par cet incident, Hassissene aurait donc pris sur le coup la décision de partir mais aux dernières nouvelles, il semble qu’il se serait ravisé. Il aurait confié à des proches qu’il serait prêt à poursuivre sa mission pour le moment et qu’il serait là pour préparer le match face au CRB mais qu’il partirait définitivement si les choses ne s’arrangent pas après cette rencontre. Cette situation de doute n’est pas faite pour aider le club à remonter la pente en termes de résultats techniques et les supporters sont plus que jamais inquiets pour leur équipe. Les Crabes qui devaient reprendre du service hier dans l’après-midi à Tichy, histoire de fuir la pression, auront à préparer le match du CRB qui se déroulera ce jeudi au stade du 20 août. Les Vert et Noir seront en quête de rachat après le match nul concède à domicile face au CSC, le week-end dernier. Un bon résultât face aux Belouizdadis permettra aux camarades de Messaadia d’aborder l’USM Alger, qu’ils affronteront en match retard, trois jours plus tard, avec un meilleur mental.

Amine Kaci