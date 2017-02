Le Cameroun se réapproprie la couronne

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

La finale de la coupe d’Afrique des nations, qui a eu lieu avant-hier soir, au stade de l’amitié à Libreville, entre l’égypte et le Cameroun, fut disputée de bout en bout. Le début de la partie a été à l’avantage des Egyptiens qui prirent d’assaut le camp du Cameroun et dominèrent outrageusement leurs adversaires. Leurs efforts ont été en toute logique récompensés à la 22’, sur un tir du revenant Elneny qui trompe le gardien Camerounais Ondoa dans un angle fermé. Les Pharaons ont cueilli à froid les Lions Indomptables, qui étaient out dans la première demi-heure de jeu. Mais les poulains de Broos ont réussi, petit à petit, à reprendre les choses en main. Le technicien belge opère un premier changement à la 31’ suite à la blessure du défenseur Teikeu qui a été remplacé par Nkoulou. Un changement qui va donner ses fruits après la pause citron. Les Camerounais, poussés par un public acquis à leur cause, ont réussi à remettre les pendules à l’heure à la 59’, par l’intermédiaire de Nkoulou qui relance le match. Plus volontaires et surtout plus présents dans les duels, les Lions Indomptables essoufflent petit à petit les camarades de Mohamed Salah qui croyaient tenir le coup et aller aux tirs au but. Mais les coéquipiers du capitaine Moukandjo multiplient leurs assauts et réussissent à trouver la faille à nouveau, scellant le sort du match. Une deuxième réalisation, venue à la 88’ par le rentrant Aboubakar qui secoue les filets de Essam El Hadary, met fin au suspense, au grand bonheur des Camerounais. Le temps additionnel n’a rien changé au tableau d’affichage et ce malgré les quelques tentatives des poulains d’Hector Cuper, qui s’inclinent cette fois face aux Lions Indomptables qu’ils ont battus à deux reprises en finale de la CAN, en 1986 et en 2008. Du coup, les Lions Indomptables prennent leur revanche et s’offrent à l’occasion la 31e édition de la CAN qui a baissé rideau avant-hier au Gabon. Après de longues années de disette, revoilà les Camerounais au sommet de la pyramide, en prenant le meilleur sur cette sélection égyptienne qui reste la plus titrée au niveau africain, avec sept trophées. C’est la cinquième consécration africaine pour le Cameroun qui refait surface, alors qu’au début de la compétition personne n’avait misé sur cette sélection, devant les grands favoris du tournoi, l’Algérie et la Côte d’Ivoire éjectés dès le premier tour, le Sénégal éliminé en ¼ de finale et le Ghana sorti au carré d’as par les nouveaux champions d’Afrique, les Lions Indomptables.

A. M.