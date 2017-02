«Il a tout inventé pour justifier l’abandon de poste»

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Le président Hannachi est très remonté contre son désormais ex-entraîneur, le Tunisien Sofiane Hidoussi. Le président kabyle lui répond du tac au tac.

La Dépêche de Kabylie : Le coach Hidoussi affirme que vous l’avez limogé et qu’il a été menacé au stade 1er novembre ?

Moh Cherif Hannachi : Pour nous, il est en abandon de poste. On ne l’a pas limogé et personne ne l’a menacé, comme il le prétend. Avant-hier, personne ne se trouvait au parking. Il a, donc, monté ce scénario de toutes pièces pour pouvoir partir. Ceci dit, ses absences seront mentionnées par un huissier de justice. Il n’aura, dès lors, qu’à assumer ce qu’il a fait. Les relations sont très bonnes entre les Algériens et les Tunisiens, il est impossible, de ce fait, qu’il y ait eu des menaces à son encontre, comme il le soutient.

Il affirme avoir tout conclu avec Azlef et que vous avez refusé de le payer…

On l’a payé jusqu’au dernier sou. Je répète : personne ne l’a limogé ! Il est parti de son plein gré ! C’est un entraîneur qui ne cherche que l’argent. D’ailleurs, ce qu’il a dit à Nassim Banabdarahmane (un membre du conseil d’administration) est très grave.

Qu’a-t-il dit à Nassim Banabdarahmane?

Il lui a dit qu’il allait saisir la FIFA et qu’on allait lui payer 18 mois complets de salaire. Il veut qu’on lui donne des milliards, il ne pense qu’à l’argent. étant très vicieux, il a créé cette histoire de menaces. Il est parti tout seul, dès lors, il a abandonné son poste.

Mais il affirme qu’il a déposé son contrat à la FAF et qu’il compte saisir même la FIFA pour avoir son dû…

Qu’il parte où il veut, il n’aura rien, car il est en abandon de poste. Il est parti seul et personne ne l’a limogé. L’huissier de justice mentionnera ses absences et il n’aura qu’à assumer !

Sinon, avez-vous tranché sur l’identité du coach qui lui succédera ?

On a deux matchs très importants à disputer, à savoir le match face à l’ESS en championnat et celui de la coupe de la CAF face au Monrovia CB. Actuellement, c’est Kherroubi et Gaouaoui, lesquels ont toute notre confiance, qui entrainent le club. L’ex-coach était une vraie catastrophe. On veut, donc, prendre tout notre temps pour éviter de faire un autre mauvais choix.

Le nom de Moussa Saïb a été évoqué pour revenir driver la JSK…

Saïb a affirmé précédemment qu’il voulait aider la JSK. On avait, donc, pensé à lui. Cependant, il semblerait qu’il soit revenu sur sa décision. On cherchera un autre entraîneur pour prendre l’équipe.

La JSK affrontera l’ESS demain (ndlr, aujourd’hui), comment voyez-vous ce match ?

C’est un match très important qu’on se doit de gagner, car en cas de défaite, ça serait la catastrophe. En tout cas, le staff technique a bien préparé l’équipe en prévision de ce rendez-vous et on fera tout pour glaner les points de la confrontation.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi