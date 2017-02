«J’ai quitté les lieux sous la menace»

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Accusé par le président Hannachi d’avoir abandonné son poste, le coach Hidoussi affirme le contraire. Pour lui, le président Hannachi l’a non seulement limogé, mais lui a également envoyé des individus pour le menacer. «Tout ce qu’a raconté Hannachi est faux ! Comment se fait-il qu’il m’envoie Azlef pour m’informer de mon limogeage pour, ensuite, parler d’abandon de poste ? Ce que les gens doivent savoir c’est que j’ai tout réglé avec Azlef en cinq minutes ; il ne restait que la signature pour la résiliation du contrat. Néanmoins, quand j’ai rencontré le président Hannachi, il a refusé de me payer. Je lui ai demandé de me donner la décision de mon renvoi par écrit, mais, là encore, j’ai essuyé un autre refus de sa part. Pis encore, il m’a envoyé des individus pour me menacer, ce qui m’a contraint de quitter les lieux. Je ne suis pas dupe, j’ai bien compris son complot», a déclaré Hidoussi

«J’ai saisi la FAF»

à la question de savoir s’il a entamé des démarches pour récupérer son dû, comme il l’a annoncé précédemment, Hidoussi, en répondant par l’affirmative, fera savoir que son cas sera étudié dans les prochaines journées. «j’ai saisi la FAF en compagnie de mon avocat pour réclamer mon dû. On m’a informé que le président Hannachi sera convoqué incessamment avant de trancher sur cette question», dira-t-il.

«Si le problème n’est pas réglé, je saisirai la FIFA»

Si le problème n’est pas réglé au niveau de la FAF, Hidoussi a précisé qu’il saisira la FIFA. «Il est possible que je saisisse la FIFA, si le problème n’est pas réglé au niveau de la FAF. Mon contrat est déposé auprès de la FAF et de la FIFA. Je continuerai de réclamer mes droits jusqu’à ce que j’obtienne de gain de cause», avertit-il. Affirmant avoir été menacé à l’entrée stade 1er novembre, avant-hier, le coach Hidoussi, déçu, estime que ces pratiques nuisent au football algérien. «Ce qui m’est arrivé est malheureux et inadmissible. Heureusement que la JSK a un homme comme Azlef, sinon ce serait la catastrophe. De tels comportement nuisent au football algérien», conclura l’entraineur tunisien son intervention.

M. L.