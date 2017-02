JSK - ESS, aujourd’hui à 15h

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

La JSK recevra l’ESS, cet après-midi à 16h, au stade du 1er novembre, pour le compte d’un match avancé de la 19ème journée de championnat de ligue 1. Le moins que l’on puisse dire c’est que ce match sera décisif pour les Canaris. Ces derniers sont condamnés à gagner afin d’éviter l’implosion et éloigner le spectre de la relégation. Deux autres rencontres sont également au programme de cette journée. La première se jouera au 5 Juillet et opposera le MCA et le NAHD. Le MCA prétend à confirmer sa dernière victoire face au CAB à Batna et le NAHD cherchera à se racheter après avoir été battu par l’USMBA au stade du 20 août à Alger. Une rencontre prometteuse. L’autre rencontre se jouera à Médéa entre l’OM et la JSS. Les deux équipes veulent se racheter, la première de sa défaite à Sétif et la seconde de son match nul face au CRB à Béchar. Néanmoins, Médéa bénéficiera de l’avantage du terrain et de son public, mais son adversaire du jour est une équipe coriace.

M. L.