ça se complique de plus en plus !

La formation de l'O Akbou a calé de nouveau. Cette fois, face à la JS Bordj Ménaïl, dans le match qui s'annonçait pourtant comme un rendez-vous décisif pour les protégés de Lahdiri qui n'avaient pas le droit à l'erreur.

Surtout pas en cette phase retour où chaque point de gagné ou de perdu vaut son pesant d'or. Au bout, c'est la désillusion totale avec cette défaite concédée dans les toutes dernières minutes du match. Une défaite qui pourrait s'avérer lourde de conséquences pour cette formation olympienne lors du décompte final. Il faut dire que le dernier échec de l'ORB Akbou, au moment où les autres candidats au maintien ont pris des points, est venu compliquer la situation des Olympiens qui se retrouvent désormais à la quinzième place, synonyme de relégable. En effet, avec sa dégringolade, au moment où les autres concurrents ont affiché clairement leurs ambitions en marquant des points, l'ORBA paraît en mauvaise posture. Du coup, les Akbouciens cèdent du terrain pour se retrouver menacés plus que jamais de relégation avec ce peu enviable rang de lanterne rouge. Ce qui dénote que cela va se jouer serré entre ces formations concernées par le maintien (OSEK, HCAB, MCB, USMB, ORB Akbou et à un degré moindre, le CRB Isser et Gouraya). C'est dire que pour les Olympiens, la tâche n'est guère facile. Partant de là, d'aucuns se hasarderont à dire que l'équipe ne semble pas avoir beaucoup de chances de sauver sa saison. Mais en football, ne dit-on pas que les choses évoluent vite et que tout demeure possible dans ce championnat qui n'a pas dévoilé tous ses secrets surtout que jusqu'à l'heure actuelle, aucune formation n'a semblé survoler le groupe contrairement aux éditions passées. Pour y arriver, les Bleu et blanc devront faire preuve de beaucoup plus de volonté et surtout d'efficacité. Il s’avère donc impératif que les Aghroud, Ferguene, Msili, Mouloudi et consorts gagnent toutes leurs rencontres à domicile, mais ils devront aussi grignoter quelques points lors de leurs déplacements notamment devant les concurrents directs au maintien.

Zahir Ait Hamouda