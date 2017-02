«On doit vite réagir»

Par DDK | Il ya 8 minutes | 1 lecture(s)

Le joueur de l’ORBA, Mazer,concède que ce fut difficile face à la JSBM lors du précédent match.

La Dépêche de Kabylie : Un mot sur votre dernier match perdu face à la JSBM ?

Mazer : C'était une partie difficile face à une formation de la JSBM qui, en plus de l'avantage du terrain et du public, avait à cœur de remporter la partie pour améliorer sa position au classement. De notre côté, on n'a pas fait de calculs, on était dans l'obligation d'arracher un résultat positif pour ne pas se laisser distancer par les formations du bas du classement. On s'est bien défendus sur le terrain. Malheureusement, nos efforts n’ont pas été récompensés. On a pris un but sur un petit moment de déconcentration, puis un penalty en toute fin de match. Il faudra vite oublier cet échec et penser à notre prochaine rencontre à domicile.

L'ambiance est donc détendue au sein du groupe ?

Bien sûr. Nous avons tout le temps travaillé dans une bonne ambiance. Il n’y a pas de raison de s’inquiéter. Certes, il y a un blocage au niveau mental dû aux mauvais résultats lors de cette phase aller, mais avec notre état d'esprit, on demeure capable de surmonter ces difficultés et remonter au classement.

Comment s'annonce la prochaine sortie face à la JSMC ?

Malgré son cachet derby, je dirais que c'est une rencontre comme toutes les autres qui s'annonce difficile face à un adversaire coriace qui tentera de confirmer son succès arraché la semaine passée face à l'USMB. Néanmoins, pour ce qui nous concerne, on doit faire le maximum pour arracher les points de la victoire pour ne pas se laisser distancer par les formations du bas du tableau et par la même aborder les prochaines sorties avec moins de pression.

Entretien réalisé par Zahir Ait Hamouda