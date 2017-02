Un bon test avant l’ASMO

Par DDK | Il ya 8 minutes | 1 lecture(s)

La JSM Béjaïa poursuit sa préparation en prévision de sa prochaine confrontation en championnat contre l’ASM Oran.

Le match est prévu vendredi prochain au stade Habib Bouakel de la ville éponyme, pour le compte de la 20e journée du championnat. Les camarades de Latrèche Messaouden ont donné la réplique, avant-hier dans l’après-midi, en amical, au Gouraya de Béjaïa (Régionale 2). Un match qui s’est soldé par la victoire de la bande à Younes Ifticene (3 - 2) avec pour buteurs successifs Boumechra, Ouanes et Hadef. Comme il est de coutume chez le coach en chef béjaoui, Younes Ifticene, celui-ci a aligné les habituels titulaires en première période de jeu avant d’effectuer quelques changements lors du second half. Le but était de donner du temps de jeu à Sofiane Kacem, Ghanem, Mahmoudi, Bitraoui et autres Doumi et Hadef. Le technicien béjaoui, qui a encore deux jours devant lui pour apporter les dernières retouches, avant ce rendez-vous contre la formation de Medina Jedida, misera, sans doute, sur cette confiance retrouvée de son équipe, pour revenir avec un résultat probant de la capitale de l’Ouest. Par ailleurs, le milieu de terrain Bilal Rait, qui a purgé un match de suspension contre le WA Boufarik vendredi dernier, retrouvera dès le week-end prochain le chemin de la compétition officielle face aux Oranais. Une solution supplémentaire pour le coach béjaoui qui pourra, ainsi, compter sur les précieux services de cet élément expérimenté aux côtés de Salim Boumechra et Hamza Ouanes dans l’entrejeu de son équipe.

B Ouari